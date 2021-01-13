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Еще почти 6,5 тысяч случаев: в Украине новый всплеск COVID-19

Еще почти 6,5 тысяч случаев: в Украине новый всплеск COVID-19
08:24 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

По состоянию на утро 13 января в Украине за сутки зафиксировали 6 409 новых случаев коронавируса. При этом умерло 195 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Таким образом за минувшие сутки в Украине:

  • госпитализировано - 2 564 человека;
  • летальных случаев - 195;
  • выздоровели - 14 503 человека;
  • проведено тестирований за сутки - 59 931.

С начала пандемии в Украине:

  • заболело - 1 130 839 человек;
  • выздоровели - 826 871 человек;
  • летальных исходов - 20 214;
  • проведения ПЦР-тестов - 5 841 502.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (906), Запорожской (529), Харьковской (521), Одесской (513) и Полтавской (356) областях.

Стоит отметить, что ранее главный врач львовской клиники Тарас Жиравецкий рассказал, когда в Украине закончится пандемия коронавируса.

Напомним, что в Украине не будет резкого скачка суточного количества обнаруженных случаев коронавируса до конца января.

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Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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