Еще почти 6,5 тысяч случаев: в Украине новый всплеск COVID-19

По состоянию на утро 13 января в Украине за сутки зафиксировали 6 409 новых случаев коронавируса. При этом умерло 195 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Таким образом за минувшие сутки в Украине:

госпитализировано - 2 564 человека;

летальных случаев - 195;

выздоровели - 14 503 человека;

проведено тестирований за сутки - 59 931.

С начала пандемии в Украине:

заболело - 1 130 839 человек;

выздоровели - 826 871 человек;

летальных исходов - 20 214;

проведения ПЦР-тестов - 5 841 502.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (906), Запорожской (529), Харьковской (521), Одесской (513) и Полтавской (356) областях.

Стоит отметить, что ранее главный врач львовской клиники Тарас Жиравецкий рассказал, когда в Украине закончится пандемия коронавируса.

Напомним, что в Украине не будет резкого скачка суточного количества обнаруженных случаев коронавируса до конца января.