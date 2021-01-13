Еще почти 6,5 тысяч случаев: в Украине новый всплеск COVID-19

По состоянию на утро 13 января в Украине за сутки зафиксировали 6 409 новых случаев коронавируса. При этом умерло 195 человек.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Таким образом за минувшие сутки в Украине:
С начала пандемии в Украине:
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (906), Запорожской (529), Харьковской (521), Одесской (513) и Полтавской (356) областях.
Стоит отметить, что ранее главный врач львовской клиники Тарас Жиравецкий рассказал, когда в Украине закончится пандемия коронавируса.
Напомним, что в Украине не будет резкого скачка суточного количества обнаруженных случаев коронавируса до конца января.