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На Киев надвигаются сильные снегопады и морозы: озвучено предупреждение

На Киев надвигаются сильные снегопады и морозы: озвучено предупреждение
22:38 Сегодня Телеграф

На фоне снегопадов, которые начались в Украине в среду, 13 января, с четверг, 14 января в Киеве также ожидается ухудшение погодных условий, которое охарактеризуется снегопадом и снижением температуры до 20 градусов мороза.

Об этом сообщается на официальном портале Киева.

Так, 14-15 января, по прогнозу синоптиков, в столице возможен снег, интенсивные осадки прогнозируют, в частности, днем 14 января. Также ожидается значительное снижение температуры.

Помимо этого, днем 14 января до самого -4 °C. А в ночь на 15 января - до -11 °C. В течение 16-18 января днем прогнозируют до -15 ° C, ночью до -20 ° C.

Для ликвидации непогоды в Кииеве уже готовы 544 единиц техники.

Как сообщал "Телеграф", ранее украинский синоптик Наталья Диденко озвучила прогноз погоды в Украине до 25 января и рассказала, когда ожидать сильных морозов.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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