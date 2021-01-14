В ВОЗ дали прогноз на второй год пандемии коронавируса и собираются на срочное заседание

Мир уже второй год борется с пандемией COVID-19. С момента распространения коронавирусной инфекции заразились более 92 млн жителей планеты. Почти 2 млн человек умерли в результате заражения, выздоровели более 66 млн пациентов.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дали неутешительный прогноз на второй год коронавирусной пандемии, так как он может оказаться сложнее предыдущего.

По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, планета вступаем во второй год пандемии, и он может оказаться даже более трудным, учитывая динамику распространения коронавируса.

"Наибольшее число заражений приходится на Северную и Южную Америку и европейский регион", - сообщается в Twitter организации.

Также, в ВОЗ сообщили, что 14 января пройдет срочное заседание комитета по чрезвычайной ситуации. Встречу решено провести на две недели раньше, чем предполагалось ранее, чтобы обсудить более заразные мутации коронавируса. Это уже шестое по счету заседание комитета по ЧС.

Напомним, в Украине с начала пандемии коронавирусную болезнь выявили у 1 130 839 человек, выздоровели - 826 871 человек, умерли 20 214 больных.