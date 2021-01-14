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Четверг, 14.01.2021
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У Шмыгаля сделали важное уточнение насчет снижения цен на газ

У Шмыгаля сделали важное уточнение насчет снижения цен на газ
Обновлено 14:33 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов сообщил, что тарифы на газ украинцам снизят только временно.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, это правительственное поручение и оно будет действовать до конца отопительного сезона, во время карантина.

"Правительство продолжает оставаться сторонником открытого рынка газа, мы считаем, что это просто временный период, который дает возможность так, как мы поддержали предпринимателей, как мы поддерживали медиков, как мы поддерживали креативные индустрии, как мы поддерживали граждан. И даст возможность […] гражданам до окончания отопительного сезона, во время карантина пользоваться фиксированной ценой", – отметил Немчинов.

Тарифы на газ для населения: Нафтогаз готов поставлять газ украинцам газ по 6,99

При этом, власти утвердят соответствующее постановление на ближайшем очередном заседании Кабинета министров Украины. А вступит в силу документ, ориентировочно, с февраля месяца.

Стоит напомнить, что 13 января на заседании Кабмина поддержали введение фиксированной цены на газ в Украине. Так, цена на газ для бытовых потребителей на период карантина или до конца отопительного сезона установится на уровне 6,99 грн за куб.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Газ, Украина, Олег Немчинов.
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