Ляшко назвал "непредсказуемые переменные", от которых зависит продление локдауна в Украине

На фоне продления карантина в Украине из-за коронавируса до 2023 года, Кабмин не будет настаивать на продлении январского локдауна после 25 января.

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Интерфаксу".

"Мы понимали, что у нас на новогодние праздники будет спад, потому что люди не обращаются к врачам, а иногда и сами врачи откладывают рассмотрение некритического обращения на "после праздников". COVID-19 накладывается на сезонность гриппа, и в конце января - в феврале заболеваемость будет расти. Поэтому мы и ввели этот жесткий карантин", - объяснил причины введения локдауна он.

В тоже время, по его словам, его продление Кабмин пока не планирует, но Ляшко уточнил, что всегда есть "определенные переменные, которые невозможно учесть в прогнозах".

Мы планируем выйти из карантина с 25 января и не вводить жесткого карантина в дальнейшем, а перейти на адаптивный, который будет применяться там, где фиксируются локальные вспышки заболеваемости, - уточнил главный санитарный врач и привел в пример Великобританию, которая вышла из карантина без значительного снижения заболеваемости, на фоне внезапной мутации COVID-19, уточнив таким образом, что имеет ввиду под "определенными переменными".

Как сообщал "Телеграф", в Украине по данным на утро четверга, 14 января, зафиксировали 7925 новых случаев заболевания коронавирусом. Стоит отметить, что в Украине уже три дня подряд наблюдается тенденция роста суточного количества случаев коронавируса, 13 января было 6 409, а 12 января соответственно - 5 116 слуаев.