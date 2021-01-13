Итоги дня 13 января: продление карантина, увеличение субсидий и снижение цен на газ

Среда, 13 января, в Украине запомнилась сразу несколькими важными событиями, касающихся урегулирования тарифов на газ и продления карантина из-за коронавируса.

"Телеграф" собрал все подробности.

Так, премьер-министр Денис Шмыгаль, который в среду, 13 января, поддержал введение в Украине фиксированной цены на газ, в этот же день поручил увеличить субсидии тем украинцам, кто отапливает свои дома электричеством.

Помимо этого, в Украине планируют продлить карантин из-за коронавируса до 2023 года, даже после окончания январского локдауна 24 января, хотя только за три дня жесткого цейтнота с ограничениями, кафе и рестораны потеряли 25% своей выручки.

Кроме того, 13 января на фоне не утихающих "тарифных Майданов", которые прокатились по всей стране, Кабмин провел срочное заседание, в ходе которого помимо введения фиксированной цены на газ, рассматривался механизм в виде монетизации субсидии вместо отмененной льготы по оплате электричества. Кроме того, в Кабмине надеются, что существующих 36 млрд. грн., заложенных в бюджет, будет достаточно, чтобы покрыть субсидии.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Офисе президента Владимира Зеленского поддержали персональные санкции США, введенные против народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского.