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Среда, 13.01.2021
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Итоги дня 13 января: продление карантина, увеличение субсидий и снижение цен на газ

Итоги дня 13 января: продление карантина, увеличение субсидий и снижение цен на газ
Обновлено 22:13 Сегодня Телеграф

Среда, 13 января, в Украине запомнилась сразу несколькими важными событиями, касающихся урегулирования тарифов на газ и продления карантина из-за коронавируса.

"Телеграф" собрал все подробности.

Так, премьер-министр Денис Шмыгаль, который в среду, 13 января, поддержал введение в Украине фиксированной цены на газ, в этот же день поручил увеличить субсидии тем украинцам, кто отапливает свои дома электричеством.

Шмыгаль газ

Помимо этого, в Украине планируют продлить карантин из-за коронавируса до 2023 года, даже  после окончания январского локдауна 24 января, хотя только за три дня жесткого цейтнота с ограничениями, кафе и рестораны потеряли 25% своей выручки.

Карантин 2023

Кроме того, 13 января на фоне не утихающих "тарифных Майданов", которые прокатились по всей стране, Кабмин провел срочное заседание, в ходе которого помимо введения фиксированной цены на газ, рассматривался механизм в виде монетизации субсидии вместо отмененной льготы по оплате электричества. Кроме того, в Кабмине надеются, что  существующих 36 млрд. грн., заложенных в бюджет,  будет достаточно, чтобы покрыть субсидии.

Бюджет субсидии

Как сообщал "Телеграф", ранее в Офисе президента Владимира Зеленского поддержали персональные санкции США, введенные против народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Газ, Украина, Тарифы, Кабмин, Электричество, Карантин, "Анатолийская история", Covid-19, итоги 13 января.
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