Худшее еще впереди: как отсутствие локдауна в новогодние праздники ударило по украинцам

В Украине отсутствие карантина на новогодние праздники приведет к росту заболеваемости. При этом, в начале весны страну "накроет" британская мутация коронавируса из-за чего вполне вероятно будет введен жесткий локдаун на полгода.

Такое мнение в своем Фейсбуке озвучил украинский социолог Илья Дробчак.

Согласно его прогнозу, отсутствие карантина на праздники приведет к увеличению заболеваемости в Украине. "За эту неделю выявлено на 12% больше случаев по Украине чем за предыдущую, а в Киеве на целых 31%. Часть роста, возможно, связана с задержками публикации статистики", - отмечает эксперт.

По его словам, количество выявленных случаев соответствует уровню за октябрь, когда избыточная смертность в Украине составила 9 тысяч за месяц. В то же время, на данный момент в связи с эпидемией количество погибших можно предварительно оценить в 56 тысяч человек.

В случае, если население неоккупированной Украины равняется 37 миллионам, то "официально" COVID-19 был подтвержден у 3.1% населения. "На самом деле, переболели 15-20%", - подчеркивает социолог.

Илья Дробчак убежден, что в ближайшие недели заболеваемость может несколько упасть из-за сочетания "мини-локдауна" и недели мороза.

Он предупредил, что в начале марта Украину накроет "британская" мутация коронавируса. "Правительство уже сейчас должно начать коммуницировать с населением, худшее впереди и придется вводить жестокий локдаун на полгода", - советует эксперт.

Стоит обратить внимание, что в мире введено более 40 миллионов доз вакцины в 51 стране, а Украина даже не знает чем будет прививаться и когда. "Причины такой некомпетентности правительства должен разобрать суд и наказать всех виновных", - подчеркнул социолог.

Напомним, что ранее главный санитарный врач Украины объяснил, почему в наша страна "пасет задних" в вопросе поставок вакцины.