Украинцам нужно готовиться к локдауну на полгода: социолог озвучил печальный прогноз

В начале марта в Украину занесет "британскую" мутацию коронавируса в результате чего в стране придется ввести жестокий карантин на полгода.

Такое мнение в своем аккаунте Фейсбук озвучил украинский социолог Илья Дробчак.

Он уверен, что украинским властям стоит уже сейчас начать коммуницировать с населением по данному вопросу.

"В начале марта Украину накроет "британская" мутация коронавируса. Правительство уже сейчас должен начать коммуницировать с населением, худшее впереди и придется вводить жестокий локдаун на полгода (а теперь смотрите как это не будет сделано и станет для всех сюрпризом)", - считает эксперт.

Стоит напомнить, что новый штамм коронавируса был впервые обнаружен в Великобритании еще в сентябре 2020 года. В то же время до середины ноября он распространялся довольно медленно. При том, что основная особенность этой разновидности вируса состоит в его заразности, которая на 70 процентов выше, чем у COVID-19.

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