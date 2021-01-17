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Воскресенье, 17.01.2021
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Итоги дня 17 января: регуляция цен на газ, крушение судна с украинцами и возвращение Навального

Итоги дня 17 января: регуляция цен на газ, крушение судна с украинцами и возвращение Навального
Обновлено 20:39 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 17 января в Украине зафиксировали 5990 новых случаев коронавирусной болезни.

Кабмин готовит новое решение по газу

Кабмин готовит новое решение по газу

18 января, Кабмин намерен принять постановление, которым предусмотрено установление максимальной цены для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за куб.м газа с учетом НДС и платы за доставку. 

Крушение судна Arvin у берегов Турции

Крушение судна Arvin у берегов Турции

На борту сухогруза ARVİN, затонувшем у берегов Турции, находилось 12 членов экипажа. Большая часть из них - граждане Украины. 

Удалось спасти 5 украинских моряков и одного иностранца. 

Навальный вернулся в Россию

 Навальный вернулся в Россию

17 января в Россию из Германии вернулся оппозиционер Алексей Навальный.

Перед приземлением в аэропорту "Внуково" в Москве, где задержали некоторых сторонников оппозиционера, его самолет резко изменил маршрут и отправился в аэропорт Шереметьево. 

Политик успел дать небольшой комментарий прессе, а затем его задержали полицейские.  

Матч Динамо с Шахтером (Солигорск) под угрозой срыва из-за политического давления

Киевское Динамо проводит тренировочный сбор в ОАЭ. Там команда Мирчи Луческу 21-го января должна сыграть с солигорским Шахтером, однако беларуский коллектив может даже не вылететь за рубеж.

Бавария с трудом переиграла Фрайбург

Бавария с трудом переиграла Фрайбург

В воскресенье, 17 января, Бавария в рамках матча 16-го тура чемпионата Германии 2020/21 принимала Фрайбург. Встреча, проходившая в Мюнхене на "Альянц Арене", завершилась минимальной победой именитых хозяев со счетом 2:1.

Холлоуэй показал "матрицу", но Каттар так и не упал

Бой между Максом Холлоуэем и Кэлвином Каттаром

В субботу, 16 января, на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ) проходил масштабный вечер профессионального ММА - UFC Fight Island 7, главным событием которого стал поединок в полулегком весе между американцами Максом Холлоуэем и Кэлвином Каттаром.

В Москве простились с Борисом Грачевским

В Москве простились с Борисом Грачевским

17 января, состоялось прощание с Борисом Юрьевичем. В последний путь Грачевского провожали в московском «Доме кино» в открытой церемонии.

Шоу "Маска" в первом эфире покинул "Буйвол"

Буйвол покинул шоу Маска

16 января на телеканале “Украина” стартовало долгожданное шоу “Маска”, во время которого загадочные герои в невероятных костюмах покоряли своими выступлениями зрителей и судей.

Меган Маркл станет главной героиней фильма

О Меган Маркл снимут документалку

Отец Меган Маркл, Томас Маркл хочет снять документальный фильм, в котором расскажет о своей жизни и его дочери.

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Газ, Турция, Алексей Навальный, Итоги дня.
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Итоги дня 17 января: регуляция цен на газ, крушение судна с украинцами и возвращение Навального
Итоги дня 17 января: регуляция цен на газ, крушение судна с украинцами и возвращение Навального
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