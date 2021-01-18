Степанов объявил, когда в Украине начнется вакцинация от коронавируса: что об этом известно

В Украине вакцинация от коронавируса начнется в средине февраля 2020 года.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на встрече с депутатами фракции "Слуга Народу".

При этом, в Украину завезут около 910 тысяч доз вакцины, в частности 210 тысяч из них - дозы вакцины Pfizer по глобальной инициативе COVAX.

Таким образом, на первом этапе планируется вакцинация 367 тысяч украинцев:

врачей,

медиков,

стариков в специализированных учреждениях,

военных в зоне ООС.

Второй этап планируется начать в конце марта - он будет включать вакцинацию 2.5 миллионов украинцев.

По словам министра на данный момент правительство ведет переговоры с четырьмя производителями вакцин касательно их поставок в Украину.

Стоит напомнить, что ранее в сети рассказали, какие побочные эффекты могут быть от вакцинации.