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Степанов объявил, когда в Украине начнется вакцинация от коронавируса: что об этом известно

Степанов объявил, когда в Украине начнется вакцинация от коронавируса: что об этом известно
Обновлено 08:00 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В Украине вакцинация от коронавируса начнется в средине февраля 2020 года.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на встрече с депутатами фракции "Слуга Народу".

При этом, в Украину завезут около 910 тысяч доз вакцины, в частности 210 тысяч из них - дозы вакцины Pfizer по глобальной инициативе COVAX.

Таким образом, на первом этапе планируется вакцинация 367 тысяч украинцев:

  • врачей,
  • медиков,
  • стариков в специализированных учреждениях,
  • военных в зоне ООС.

Второй этап планируется начать в конце марта - он будет включать вакцинацию 2.5 миллионов украинцев.

По словам министра на данный момент правительство ведет переговоры с четырьмя производителями вакцин касательно их поставок в Украину.

Стоит напомнить, что ранее в сети рассказали, какие побочные эффекты могут быть от вакцинации.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Украина, Вакцина, Pfizer, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.
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