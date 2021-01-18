В Украине после выходных резко снизилось число новых случаев COVID-19

На утро 18 января в Украине за сутки зафиксировали 3 034 новых случая коронавирусной болезни. При том, что в последние дни суточное количество случаев равнялось 5 990 - 17 января и 7 729 - 16 января соответственно.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Таким образом за прошедшие сутки в Украине:
С начала пандемии в стране:
За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (323), городе Киев (301), Запорожской (266), Киевской (240) и Днепропетровской (220) областях.
Стоит напомнить, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда в Украине планируют начать вакцинацию.