Как не замерзнуть зимой в лютые морозы: пошаговая инструкция (фото)

В Украине в последние дни температура воздуха ушла в глубокий "минус", а синоптики ожидают, что украинцам придется жить в таких условиях, как минимум, еще несколько дней.

В связи с этим "Телеграф" подготовил для читателей небольшую памятку, в которой говорится, как избежать переохлаждения.

В эти холодные дни стоит позаботиться о наличии теплой одежды и обуви, а также внимательно отнестись к тому, чтобы все участки кожи были прикрыты.

Также следует следить за переохлаждением, особенно это касается конечностей.

Поможет согреться горячая еда и напитки, а вот от потребления алкоголя и сигарет советуется воздержаться.

Как сообщалось ранее, в ЦОЗ дали советы относительно того, как не переохладиться, ныряя в прорубь на Крещение.