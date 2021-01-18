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Как не замерзнуть зимой в лютые морозы: пошаговая инструкция (фото)

Как не замерзнуть зимой в лютые морозы: пошаговая инструкция (фото)
Обновлено 15:18 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В Украине в последние дни температура воздуха ушла в глубокий "минус", а синоптики ожидают, что украинцам придется жить в таких условиях, как минимум, еще несколько дней

В связи с этим "Телеграф" подготовил для читателей небольшую памятку, в которой говорится, как избежать переохлаждения. 

В эти холодные дни стоит позаботиться о наличии теплой одежды и обуви, а также внимательно отнестись к тому, чтобы все участки кожи были прикрыты. 

Также следует следить за переохлаждением, особенно это касается конечностей. 

Поможет согреться горячая еда и напитки, а вот от потребления алкоголя и сигарет советуется воздержаться.

Как не замерзнуть на морозе

Как сообщалось ранее, в ЦОЗ дали советы относительно того, как не переохладиться, ныряя в прорубь на Крещение

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Погода, Зима, Морозы.
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