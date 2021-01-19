В Украине от коронавируса умерло уже больше 21 тысячи человек: свежие данные

По состоянию на утро 19 января в Украине зафиксировали 3939 новых случаев коронавируса. При этом количество умерших украинцев за все время эпидемии превысило отметку в 21 тысячу человек.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины.
Таким образом в Украине за прошедшие сутки:
С начала пандемии в стране:
За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (637), Одесской (453), Запорожской (449), Харьковской (237) и Черкасской (208) областях.
Стоит напомнить, что ранее инфекционист Татьяна Лутай объяснила причины, по которым в Украине стали делать меньше ПЦР-тестов на коронавирус.