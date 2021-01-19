В Украине от коронавируса умерло уже больше 21 тысячи человек: свежие данные

По состоянию на утро 19 января в Украине зафиксировали 3939 новых случаев коронавируса. При этом количество умерших украинцев за все время эпидемии превысило отметку в 21 тысячу человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины.

Таким образом в Украине за прошедшие сутки:

госпитализировано - 801 человек;

летальных случаев - 177;

выздоровели - 15 052 человека;

проведено тестирований за сутки - 33 400 (в том числе методом ПЦР - 18 734).

С начала пандемии в стране:

заболело - 1 167 655 человек;

выздоровели - 886 248 человек;

летальных исходов - 21 046;

проведено ПЦР-тестов - 5 983 122.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (637), Одесской (453), Запорожской (449), Харьковской (237) и Черкасской (208) областях.

Стоит напомнить, что ранее инфекционист Татьяна Лутай объяснила причины, по которым в Украине стали делать меньше ПЦР-тестов на коронавирус.