Безразличие и отсутствие денег: инфекционист объяснила, почему в Украине стали делать меньше ПЦР-тестов

В Украине с каждым днем тестов на коронавирус делают все меньше. При том, что единственной причины в этом нет. А их вполне может быть несколько.

Об этом "Сегодня" сообщила заведующая отделением эпидемического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Житомирского областного лабораторного центра Татьяна Лутай.

По словам инфекциониста есть ряд предполагаемых причин снижения количества тестирований в Украине:

Люди не заинтересованы в тестировании. Не все люди с симптомами идут даже к врачу;

Мобильных бригад, которые брали анализы на дому, уже нет (кроме Житомирской области). Их уже не финансирует Национальная служба здоровья;

Образцы тестов не везут ежедневно в райцентр из-за большого расстояния (до 100 км). Для этого нужно искать транспорт и горючее;

Количество больных может действительно уменьшаться. Инфекционист утверждает, что карантин дает свой результат.

При этом Лутай добавила, что на данный момент в лабораториях нет большой нагрузки.

"В течение двух месяцев в лаборатории менее 40% нагрузки. Даже образцы, которые приходят в 16-17 часов, исследуются в тот же день. Тогда как в загруженных период результат давался на вторые-третьи сутки", - отметила она.

Стоит напомнить, что карантин из-за коронавируса, который ранее по озвученному прогнозу будет действовать в Украине до 2023 года, будет продлен до 31 марта.