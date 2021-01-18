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Безразличие и отсутствие денег: инфекционист объяснила, почему в Украине стали делать меньше ПЦР-тестов

Безразличие и отсутствие денег: инфекционист объяснила, почему в Украине стали делать меньше ПЦР-тестов
23:38 Пн, 18 Январь 2021 Телеграф Фото: unsplash.com

В Украине с каждым днем тестов на коронавирус делают все меньше. При том, что единственной причины в этом нет. А их вполне может быть несколько.

Об этом "Сегодня" сообщила заведующая отделением эпидемического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Житомирского областного лабораторного центра Татьяна Лутай. 

По словам инфекциониста  есть ряд предполагаемых причин снижения количества тестирований в Украине:

  • Люди не заинтересованы в тестировании. Не все люди с симптомами идут даже к врачу;
  • Мобильных бригад, которые брали анализы на дому, уже нет (кроме Житомирской области). Их уже не финансирует Национальная служба здоровья;
  • Образцы тестов не везут ежедневно в райцентр из-за большого расстояния (до 100 км). Для этого нужно искать транспорт и горючее;
  • Количество больных может действительно уменьшаться. Инфекционист утверждает, что карантин дает свой результат.

При этом Лутай добавила, что на данный момент в лабораториях нет большой нагрузки. 

"В течение двух месяцев в лаборатории менее 40% нагрузки. Даже образцы, которые приходят в 16-17 часов, исследуются в тот же день. Тогда как в загруженных период результат давался на вторые-третьи сутки", - отметила она.

Стоит напомнить, что карантин из-за коронавируса, который ранее по озвученному прогнозу будет действовать в Украине до 2023 года, будет продлен до 31 марта.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Украина, Коронавирус, Covid-19, ПЦР-тест, Інфекціоніст.
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