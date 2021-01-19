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Где в Украине можно сдать бесплатный тест на COVID-19: появилась онлайн-карта

Где в Украине можно сдать бесплатный тест на COVID-19: появилась онлайн-карта
Обновлено 14:36 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Минздрав Украины запустил интерактивную карту пунктов, в которых можно бесплатно сделать ПЦР-тестирование на коронавирус. 

Карта доступна по ссылке

Исходя из обнародованных данных, по состоянию на 18 января в Украине было развернуто 2 373 пункта, из них 63 находятся в Киеве. 

Также там можно сделать быстрый тест на антиген, если результат нужен немедленно. 

Пользователь может воспользоваться поиском, который поможет найти ближайший к своему дому пункт, где проводится тестирование. 

Где можно сделать тесты на коронавирус в Украине

Как сообщалось, от осложнений коронавирусной болезни в Украине умерло уже более 21 тысячи человек. Из них 177 умерли за прошедшие сутки. 

Всего в нашей стране с начала эпидемии вирус подхватили 1 167 655 человек, из них выздоровели 886 248. 

Общее число тестирований составляет почти 6 млн.

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Минздрав, Коронавирус, Covid-19.
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