Украина введет COVID-паспорта: в Минздраве объяснили, как это будет

В Украине готовятся к введению паспортов вакцинации от COVID19, об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Украина24".

По словам Ляшко, всех привитых будут заносить в электронную систему здравоохранения.

Кроме того, украинское правительство делает все возможное, чтобы вакцинировать население Украины от 18 лет бесплатно двумя дозами вакцины. А после того, когда на международном уровне введут обязательные паспорта вакцинации, украинские врачи смогут оперативно выдать справку о прививках.

"На сегодня государство заинтересовано сделать прививки всем верстам населения бесплатно. Поэтому на первых этапах не нужно рассматривать возможность проведения вакцинации за свой счет и в частных клиниках. Если говорить о потенциально платной вакцинации за собственные средства, то мы говорим как минимум о втором полугодии 2021 года, и это не факт", - добавил Ляшко.

Смотрите комментарий Виктора Ляшко на 47 минуте видео

Напомним, как писал "Телеграф", в Украине на утро 20 января выявили 4 383 новых случаев коронавирусной болезни. Всего с начала пандемии в Украине коронавирусом заболели более миллиона человек. От осложнений скончались более 20 тысяч, в том числе 212 за минувшие сутки.

Вакцинацию по COVID-19 в Украине планирую начать в середине февраля 2021 года. На первом этапе планируют привить людей с высоким риском заболеваемости: медиков, военных в зоне ООС, пожилых людей.