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Четверг, 21.01.2021
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Смертность от коронавируса побила суточный рекорд 2021 года в Украине

Смертность от коронавируса побила суточный рекорд 2021 года в Украине
08:23 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

По состоянию на утро 21 января в Украине зафиксировали 5 583 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом, суточное количество умерших равняется 241 человеку.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Стоит отметить, что в последний раз такой уровень смертности был еще в прошлом году 30 декабря, тогда за сутки умерло 243 человека.

коронавирус

Таким образом за прошедшие сутки в Украине:

  • госпитализированы - 1 811 человек;
  • летальных случаев - 241;
  • выздоровели - 13 981 человек;
  • проведено тестирований за сутки - 41 597 (в том числе методом ПЦР - 24 504, методом ИФА - 17 093).

С начала пандемии в стране:

  • заболело - 1 177 621 человек;
  • выздоровели - 914 730 человек;
  • летальных исходов - 21 499;
  • проведено ПЦР-тестов - 6 034 418.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (595), Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях.

Напомним, что в Украине готовятся к введению паспортов вакцинации от COVID-19.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Коронавирус, Covid-19.
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