Смертность от коронавируса побила суточный рекорд 2021 года в Украине

По состоянию на утро 21 января в Украине зафиксировали 5 583 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом, суточное количество умерших равняется 241 человеку.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Стоит отметить, что в последний раз такой уровень смертности был еще в прошлом году 30 декабря, тогда за сутки умерло 243 человека.

Таким образом за прошедшие сутки в Украине:

госпитализированы - 1 811 человек;

летальных случаев - 241;

выздоровели - 13 981 человек;

проведено тестирований за сутки - 41 597 (в том числе методом ПЦР - 24 504, методом ИФА - 17 093).

С начала пандемии в стране:

заболело - 1 177 621 человек;

выздоровели - 914 730 человек;

летальных исходов - 21 499;

проведено ПЦР-тестов - 6 034 418.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (595), Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях.

Напомним, что в Украине готовятся к введению паспортов вакцинации от COVID-19.