Смертность от коронавируса побила суточный рекорд 2021 года в Украине

По состоянию на утро 21 января в Украине зафиксировали 5 583 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом, суточное количество умерших равняется 241 человеку.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Стоит отметить, что в последний раз такой уровень смертности был еще в прошлом году 30 декабря, тогда за сутки умерло 243 человека.
Таким образом за прошедшие сутки в Украине:
С начала пандемии в стране:
За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (595), Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях.
Напомним, что в Украине готовятся к введению паспортов вакцинации от COVID-19.