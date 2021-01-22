Какой праздник 22 января: народные приметы и запреты

В пятницу, 22 января, по православному церковному календарю почитается память святителя Филиппа II.

Митрополит Филипп жил во времена Ивана Грозного. Был игуменом Соловецкого монастыря, где проявил себя как способный руководитель. Был произведен в митрополиты Московской кафедры.

Из-за несогласия с политикой князя был лишен сана и заточен в монастыре. После этого его отправили в ссылку в тверской Отроч Успенский монастырь, где в последствии был убит Малютой Скуратовым.

Что запрещено делать 22 января

Нельзя пришивать пуговицы, так как не сможете потом избавиться от старых проблем.

Нельзя ругаться и ссориться.

Старайтесь не перетрудиться.

Народные приметы 22 января

Дни уже увеличиваются во времени, хотя при этом крепчают и морозы. Считается, что, какой будет погода 22 января, таким будет и месяц сентябрь.

Если день на Филиппа ясный, значит, год будет урожайным и благополучным.

Если вороны и галки сидят на снегу - примета к тому, что можно ожидать потепления. Если же они собираются на верхушках деревьев - скоро похолодает.

Если собака спит свернувшись в клубок - будет похолодание.

Если человек родился в день Филиппа, то он будет хорошим миротворцем. Также в качестве оберега ему рекомендуется носить алмаз.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 22 января по всей Украине ожидается потепление.