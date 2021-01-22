Четвертый день подряд: Украина установила новый рекорд по коронавирусу

На утро пятницы, 22 января, в Украине зафиксировали 5348 новых случаев коронавируса, причем за сутки COVID-19 обнаружили у 164 детей и у 225 медиков. При этом, количество выздоровевших за сутки почти в три раза больше, чем заболевших и эта тенденция сохраняется четвертый день подряд.

Об этом можно судить из статистики, опубликованной министром здравоохранения Максимом Степановым в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (507), Днепропетровской (414), Львовской (370), Запорожской (350) и Киевской (313) областях.

Также за прошедшие сутки

Госпитализировали - 1900 человек;

Умерли - 163;

Выздоровели - 14239 человек;

Количество тестов за сутки - 43 593 (в том числе методом ПЦР - 23410, методом ИФА - 20183).

Отметим, что число выздоровевших уже четвертые сутки подряд в несколько раз превышает количество заболевших. Так, на утро 22 января заболели 5348 человек, а выздоровели - 14239 человек. По данным на утро 21 января - 5 583 и 13 981 соответственно. 20 января зафиксировано 4 383 больных COVID-19 и 14 501 выздоровевший, а 19 января - 3 939 новых слуаев и 15 052 человека (практически в пять раз больше!).

За все время пандемии в Украине

Заболели - 1182969 человек;

Выздоровели - 928969 человек;

Умерли - 21662;

Количество ПЦР-тестов - 6057828.

Как сообщал "Телеграф", ранее врач-пульмонолог Светлана Гук назвала простые способы восстановить дыхательную систему после COVID-19.