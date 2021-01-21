Врач назвала простые способы восстановить дыхательную систему после COVID-19

Тема коронавируса не теряет своей актуальности. Вопросы о том, как восстановиться после заболевания и что делать, когда заболел, интересуют, наверняка, жителей всех стран.

Врач-пульмонолог Светлана Гук рассказала, что нужно делать, чтобы восстановить дыхательную систему после перенесенного коронавируса.

“В реабилитации главное — не форсировать события” - говорит Светлана.

Многие врачи советуют переболевшим COVID-19 надувать воздушные шарики, однако Светлана Аркадьевна говорит, что "это не годится”, ведь для того, чтобы его надуть нужно приложить много усилий. Да и вовсе от напряжения могут лопнуть сосуды в глазах. Но идея в принципе хорошая, однако для надувание лучше использовать надувные игрушки, имеющие клапан. Надувать их следует без усилий, в своем темпе. Нужна не столько сила, сколько регулярность.

Также, Светлана советует выдыхать воздух через трубочку в баночку или бутылку с водой. Чем меньше жидкости, тем легче это делать. Еще, полезно чаще лежать на животе.

Если коротко, то восстановить дыхательную систему можно соблюдая такие “правила”:

Чаще лежать на животе.

Надувать игрушки, имеющие клапан, но без усилий.

Выполнять дыхательные упражнения.

Заниматься йогой.

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