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Простые диеты не подходят: врач-диетолог рассказал об опасности похудения после COVID-19

Простые диеты не подходят: врач-диетолог рассказал об опасности похудения после COVID-19
Обновлено 21:56 Сегодня Телеграф

Многие девушки сразу после новогодних праздников начинают уже готовиться к лету и начинают садиться на различные диеты, активно заниматься спортом. Однако если Вы перенесли коронавирус, то похудение может стать опасным для вашего организма.

Об этом на своем ютуб-канале сообщил врач-диетолог Алексей Ковальков.

Он предупредил, что похудение после перенесенного коронавируса может нанести вред внутренним органам, поэтому переболевшим пациентам следует осторожно подходить к снижению веса.

"Простые диеты им не подходят, а модные — типа интервального голодания и кето-диеты — тем более. Они могут вызвать очень страшные осложнения", — отметил специалист.

Также, диетолог уточнил, что похудение оказывает наибольшее влияние на почки и печень, в них могут появиться микротромбы.

Ранее, “Телеграф” писал, что диетолог Светлана Фус рассказала, какие напитки помогают укрепить здоровье.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Здоровье, Диетолог, Похудение, Коронавирус, Алексей Ковальков.
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