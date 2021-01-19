Простые диеты не подходят: врач-диетолог рассказал об опасности похудения после COVID-19

Многие девушки сразу после новогодних праздников начинают уже готовиться к лету и начинают садиться на различные диеты, активно заниматься спортом. Однако если Вы перенесли коронавирус, то похудение может стать опасным для вашего организма.

Об этом на своем ютуб-канале сообщил врач-диетолог Алексей Ковальков.

Он предупредил, что похудение после перенесенного коронавируса может нанести вред внутренним органам, поэтому переболевшим пациентам следует осторожно подходить к снижению веса.

"Простые диеты им не подходят, а модные — типа интервального голодания и кето-диеты — тем более. Они могут вызвать очень страшные осложнения", — отметил специалист.

Также, диетолог уточнил, что похудение оказывает наибольшее влияние на почки и печень, в них могут появиться микротромбы.

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