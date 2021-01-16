С имбирем, мятой, шалфеем и тимьяном: какие напитки помогают укрепить здоровье

Зимой организм требует намного большей защиты, поэтому ему нужно всячески помогать, и укреплять свое здоровье. Одним из важных “критериев” в этом является получение достаточного количества жидкости в день. Зимой - это предпочтительно теплые напитки.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм рассказала, какие напитки помогут расслабиться, взбодриться, позитивно настроиться и даже чтобы похудеть.

Теплые напитки занимают важное место в нашем рационе питания. Это традиционные зеленый и черный чай, кофе, травяные и фруктовые напитки. Многие выбирают чаи с различными травами и растениями, в состав которых может входить мята, чабрец, ромашка, липа, душица, листья смородины и малины. Светлана отмечает, что каждый из этих компонентов дарит напитку не только уникальный вкус и аромат, но и целый ряд полезных свойств.

К примеру, чай с мятой расслабляет, успокаивает и нормализует давление, с имбирем -помогает при простуде, с тимьяном – положительно влияет на пищеварение, улучшает настроение, с шалфеем – тонизирует. Очень важно, чтобы ингредиенты в таких напитках были натуральными.

Также, диетолог советует не пить напитки очень горячими, так как это может быть вредно для слизистой не только ротовой полости, но и желудка. Идеальная температура-не более 60 градусов.

“Укрепляйте свое здоровье, будьте активны и оптимистичны!” - пишет Светлана Фус.

Ранее, “Телеграф” писал, что Светлана Фус рассказала, каких правил стоит придерживаться при похудении.