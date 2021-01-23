Какой праздник 23 января: народные приметы и запреты

В субботу, 23 января, почитается память святителя Григория, епископа Нисского, которого еще называют Григорием Летоуказателем.

Святитель Григорий жил в 4 веке в Каппадокии. Считается одним из Отцов церкви. Известно, что он был младшим братом святителя Василия Великого. Получил хорошее образование и некоторое время был наставником красноречия.

В 372 году был назначен святым Василием Великим в епископы города Ниссы. Григорий дожил до глубокой старости и умер после очередного Константинопольского собора.

23 января смотрели за приметами и давали прогнозы по ним о том, какой будет летняя погода и в ближайшие дни.

Народные приметы 23 января

Ясная погода предвещает сухое и жаркое лето.

Если в день Григория Летоуказателя дует ветер с юга, значит, в июне месяце будут часто идти грозы и дожди.

Первая капель на день Григория обещает теплое лето.

Если небо безоблачное и ясное - быть ранней весне.

Сухой снег - примета того, что в этом году быть сухому лету.

Родившиеся 23 января будут отличаться крепким здоровьем и сильной волей. Носить им следует халцедон или хризоберилл.

Что запрещено делать 23 января

Нельзя сквернословить ругаться с близкими - это может принести много бед.

Не стоит хвастаться, особенно деньгами и материальными благами.

Запрещено выносить мусор и золу - вынесете счастье с дому.

Ранее "Телеграф" сообщал, что погода на выходных 23-24 января может порадовать украинцев теплом.