Какой праздник 23 января: народные приметы и запреты

В субботу, 23 января, почитается память святителя Григория, епископа Нисского, которого еще называют Григорием Летоуказателем.
Святитель Григорий жил в 4 веке в Каппадокии. Считается одним из Отцов церкви. Известно, что он был младшим братом святителя Василия Великого. Получил хорошее образование и некоторое время был наставником красноречия.
В 372 году был назначен святым Василием Великим в епископы города Ниссы. Григорий дожил до глубокой старости и умер после очередного Константинопольского собора.
23 января смотрели за приметами и давали прогнозы по ним о том, какой будет летняя погода и в ближайшие дни.
Народные приметы 23 января
Ясная погода предвещает сухое и жаркое лето.
Если в день Григория Летоуказателя дует ветер с юга, значит, в июне месяце будут часто идти грозы и дожди.
Первая капель на день Григория обещает теплое лето.
Если небо безоблачное и ясное - быть ранней весне.
Сухой снег - примета того, что в этом году быть сухому лету.
Родившиеся 23 января будут отличаться крепким здоровьем и сильной волей. Носить им следует халцедон или хризоберилл.
Что запрещено делать 23 января
Нельзя сквернословить ругаться с близкими - это может принести много бед.
Не стоит хвастаться, особенно деньгами и материальными благами.
Запрещено выносить мусор и золу - вынесете счастье с дому.
Ранее "Телеграф" сообщал, что погода на выходных 23-24 января может порадовать украинцев теплом.