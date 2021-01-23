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Какой праздник 23 января: народные приметы и запреты

Какой праздник 23 января: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В субботу, 23 января, почитается память святителя Григория, епископа Нисского, которого еще называют Григорием Летоуказателем.

Святитель Григорий жил в 4 веке в Каппадокии. Считается одним из Отцов церкви. Известно, что он был младшим братом святителя Василия Великого. Получил хорошее образование и некоторое время был наставником красноречия.

В 372 году был назначен святым Василием Великим в епископы города Ниссы. Григорий дожил до глубокой старости и умер после очередного Константинопольского собора.

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23 января смотрели за приметами и давали прогнозы по ним о том, какой будет летняя погода и в ближайшие дни.

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Народные приметы 23 января

  • Ясная погода предвещает сухое и жаркое лето.

  • Если в день Григория Летоуказателя дует ветер с юга, значит, в июне месяце будут часто идти грозы и дожди.

  • Первая капель на день Григория обещает теплое лето.

  • Если небо безоблачное и ясное - быть ранней весне.

  • Сухой снег - примета того, что в этом году быть сухому лету.

  •  Родившиеся 23 января будут отличаться крепким здоровьем и сильной волей. Носить им следует халцедон или хризоберилл.

Что запрещено делать 23 января

  • Нельзя сквернословить ругаться с близкими - это может принести много бед.

  • Не стоит хвастаться, особенно деньгами и материальными благами.

  • Запрещено выносить мусор и золу - вынесете счастье с дому.

Ранее "Телеграф" сообщал, что погода на выходных 23-24 января может порадовать украинцев теплом.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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