Какой праздник 24 января: народные приметы и запреты

В субботу, 24 января, почитается память преподобных Феодосиев: Великого и Антиохийского.

Другие названия праздника: "Федосей Весняк", "День Федосея", "Федосеево тепло", "Худосей", "Весняк". Федосеем Весняком день был назван по причине того, что по погоде 24 января предсказывали сроки наступления весны.

Считалось, что морозы в этот день - к затяжным холодам, а тепло, напротив, обещает раннюю весну. В то же время чрезмерно теплый день тоже не предвещал ничего хорошего.

Народные приметы 24 января

Какая погода на Федосея, таким и будет весь ноябрь.

Сильная оттепель 24 января означает, что весна будет очень короткой. Говорили: "Если в январе - март, то в марте января жди".

По примете 24 января на крышах висят сосульки - февраль месяц будет теплым.

Родившимся 24 января следует носить жадеит или красный агат.

Что запрещено делать 24 января

В этот день не одалживают денег, не стригут ногти и не обрезают волосы.

Строго нельзя спорить. Кто нарушит запрет, тот лишится спокойствия дома и на работе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в воскресенье, 24 января, по территории Украины пройдут небольшие дожди, а температура поднимется до +9 градусов.