Скачать
Воскресенье, 24.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Итоги дня 23 января: задержание полковника "Альфы" СБУ, протесты в России
Итоги дня 23 января: задержание полковника "Альфы" СБУ, протесты в России
Связали, били и унижали: в полиции рассказали о похищении стоматолога в Харькове (фото, видео)
Связали, били и унижали: в полиции рассказали о похищении стоматолога в Харькове (фото, видео)
Новый поворот в деле "Столичного": Молчанова, Туменас и Тищенко давят на Минюст с помощью улицы
Новый поворот в деле "Столичного": Молчанова, Туменас и Тищенко давят на Минюст с помощью улицы
Аталанта Малиновского в гостях разгромила Милан (видео)
Аталанта Малиновского в гостях разгромила Милан (видео)

Какой праздник 24 января: народные приметы и запреты

Какой праздник 24 января: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В субботу, 24 января, почитается память преподобных Феодосиев: Великого и Антиохийского.

Другие названия праздника: "Федосей Весняк", "День Федосея", "Федосеево тепло", "Худосей", "Весняк". Федосеем Весняком день был назван по причине того, что по погоде 24 января предсказывали сроки наступления весны.

День Федосея-Весняка, или Федосеев день

Считалось, что морозы в этот день - к затяжным холодам, а тепло, напротив, обещает раннюю весну. В то же время чрезмерно теплый день тоже не предвещал ничего хорошего.

Снег, дожди и штормовой ветер: синоптик дала прогноз на выходные

Народные приметы 24 января

  • Какая погода на Федосея, таким и будет весь ноябрь.

  • Сильная оттепель 24 января означает, что весна будет очень короткой. Говорили: "Если в январе - март, то в марте января жди".

  • По примете 24 января на крышах висят сосульки - февраль месяц будет теплым.

  • Родившимся 24 января следует носить жадеит или красный агат.

Что запрещено делать 24 января

  • В этот день не одалживают денег, не стригут ногти и не обрезают волосы.

  • Строго нельзя спорить. Кто нарушит запрет, тот лишится спокойствия дома и на работе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в воскресенье, 24 января, по территории Украины пройдут небольшие дожди, а температура поднимется до +9 градусов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 150

Все по теме:

Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Российский хоккеист ударил потерявшего сознание соперника головой об лед (видео)
02 Байден назначил нового главу Пентагона: что он говорит про Россию
03 Коронавирус - не самая страшная болезнь: врач объяснил причину роста смертности
04 Украинцев нагло дурят с поставками газа: что важно знать
05 "Очередной шедевр": Дан Балан выпустил клип с финалисткой шоу "Голос країни" и покорил фанов (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Никто и не защитил: видео как путинские силовики винтили школьника на глазах у толпы взрослых
Никто и не защитил: видео как путинские силовики винтили школьника на глазах у толпы взрослых
Смертельный пожар в харьковском доме престарелых: суд принял решение по задержанным
Смертельный пожар в харьковском доме престарелых: суд принял решение по задержанным
СБУшник Нескоромный сбежал в Россию или Европу? Новые подробности &quot;войны&quot; внутри спецслужбы
СБУшник Нескоромный сбежал в Россию или Европу? Новые подробности "войны" внутри спецслужбы
Какой праздник 24 января: народные приметы и запреты
Какой праздник 24 января: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь