В Украину вернутся метели и гололед: синоптики огорчили прогнозом на ближайшие дни

Погода на выходных в Украине продемонстрировала свой изменчивый характер.

Как сообщает Укргидрометцентр, в воскресенье, 24 января, пройдут небольшие умеренные дожди. В Карпатском регионе ожидается дождь с мокрым снегом, а в понедельник - сильный снег, метель, на дорогах гололедица.

25 января в западных областях ожидается мокрый снег. В западных и южных областях местами порывы ветра 15-20 м/с.

В то же время украинский синоптик Наталья Диденко сообщает, что 24 января в Украине будет ветреная (порывистый, сильный, южного направления ветер), но теплая погода.

Днем температура воздуха будет достигать +3+8 градусов, на юге и на Закарпатье до +8+13 градусов. Преобладать будет влажная погода, с дождями: "Ночью-утром - до нуля, там возможен мокрый снег. Особенно в горах!"

В Киеве 24 января погода будет ветреная, теплая и с дождем. Днем до +5, +6 градусов.

В середине следующей недели ожидается похолодание.

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