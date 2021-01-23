Убить генерала СБУ Наумова предлагали за 50 тыс. долларов: выяснились подробности

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Обновлено 19:47 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В СБУ дали комментарий относительно задержания в Киеве полковника "Альфы" СБУ Юрия Расюка, которого подозревают в подготовке убийства бригадного генерала СБУ Андрея Наумова. 

Ситуацию объяснил начальник следственного управления ГСУ СБУ Анатолий Булич во время брифинга в Киеве, передает Интерфакс.

По его словам, уголовное дело не является "разборками" между сотрудниками спецслужбы, а является предотвращением убийства. 

"В деле не идёт речь о каком-то эфемерном перераспределении сфер влияния или финансовых потоков, как пишут в СМИ", - сообщил Булич. 

По его словам, задержанному в настоящее время избирают меру пресечения. 

 "Следователи СБУ установили, что имел место сговор нескольких лиц, ими был разработан четкий план совершения преступления, организатор для этого подыскивал исполнителя и предложил за выполнение указанного преступления $ 50 000", - сказал он. 

Также он отметил, что один из организаторов был задержан 22 января во время передачи части денег. 

Помимо того, Булич опроверг информацию о том, что кто-то сбежал с места задержания. 

"Очевидно, что разные силы пытаются использовать эту ситуацию в свою пользу, создать фейковый мыльный пузырь, пытаются "подвязать" к этой истории президента Украины", - добавил он.

По его словам, СБУ в данной ситуации предотвращала свершение преступления. 

Как сообщалось ранее, помимо Расюка в деле фигурирует бывший заместитель председателя СБУ Дмитрий Нескоромный, который по предварительной версии сбежал с места задержания. Теперь он по разным данным может скрываться в России либо в Европе.

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Киев, СБУ, Андрей Наумов, Дмитрий Нескоромный, Юрий Расюк.
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