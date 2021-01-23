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В Киеве закрываются отделения для больных коронавирусом: Голубовская назвала причину

В Киеве закрываются отделения для больных коронавирусом: Голубовская назвала причину
Обновлено 22:19 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что некоторые отделения для больных коронавирусом закрываются из-за того, что койкоместа заполнены лишь на треть, а вот ситуация с аппаратами ИВЛ выглядит более печальной, но не только в Украине. 

Об этом она рассказала в эфире телеканала "Прямой". 

"На сегодняшний день по многим областям, в том числе и по городу Киеву, вы видите, что даже некоторые отделения закрываются, потому что заполненность где-то на треть. Когда у нас было несколько тяжелых пиков, так там на одной реанимационной койке было по несколько человек", - сказала Голубовская. 

Что же касается аппаратов ИВЛ, то по ее словам, их не хватает нигде в мире. 

"Во всем мире, в том числе и там, где системы здравоохранения финансируются совсем по-другому, стоял вопрос кому оказывать медицинскую помощь", - указала врач.

Большей проблемой для украинской медицины она назвала нехватку врачей-реаниматологов.

Выступление Голубовской на видео начинается с отметки в 43:52.

Напомним, ранее врач Евгений Дубровский рассказал, почему в Украине в 2020  году возросла смертность

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Коронавирус, Ольга Голубовская, Covid-19.
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