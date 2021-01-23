Коронавирус - не самая страшная болезнь: врач объяснил причину роста смертности

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине общая смертность, по сравнению с прошлыми годами и аналогичными месяцами прошлых лет, только увеличилась. В отчете Госстата говорится, что на 100 умерших людей приходилось всего 49 живорожденных.

"Главная причина смертельных случаев - все те же сердечно-сосудистые заболевания, онкология и пневмонии. Какая-то доля этого показателя отвечает за недиагностированный ковид. Какая-то доля приходится на постковидные осложнения (когда ПЦР уже минус, а последствия сосудистых нарушений дают о себе знать)", - объясняет известный украинский врач Евгений Дубровский на своей странице в Facebook.

Инфекционист рассказал, что основная причина увеличения количества смертей кроется в таких моментах:

Во время эпидемии население потеряло доступность к оказанию медицинской помощи.

Карантин, отказ от госпитализации плановых больных, отсроченные плановые операции, закрыты сосудистые, кардиологические отделения, уменьшение количества работающего медицинского персонала, которого забрали на работу с ковидом. Все те запущены, недолеченные, недообследованные пациенты с серьезными, особенно сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, потеряли необходимое время и внимание. "Последствия - не требуют себя долго ждать", - говорит Дубровский.

"Ковидоистерия" и массовая паника.

Запуганное население построило такое отношение к медицинской помощи, что "лучше посидеть и перетерпеть дома, чем ехать в больницу, где еще заразят!". Такое отношение к медицинской системе привело к очень позднему сроку госпитализаций. К запущенным тяжелых форм как по ковиду, так и по другим болезням: "Никогда не забуду, что было в начале эпидемии, когда людей уже в критическом состоянии привозили, потому что они до последнего не хотели или не могли обратиться в больницу по своим хроническим проблемам".

Малоэффективно дистанционное лечение.

"Построенная стена между врачом и пациентом, отсутствие нормального общения, осмотра и постоянного надзора за пожилыми людьми на участке... Как думаете, это будет иметь положительные последствия?" - отмечает врач-инфекционист.

Широченный объем самолечения, который был спровоцирован отсутствием единой взвешенной информации и общего подхода к ковиду.

"Ковид не является единственным заболеванием. Ковид не является главной причиной смертности. Ковидне является самым опасным заболеванием", - акцентирует врач.

Поэтому Дубровский акцентирует внимание на том, что сейчас наиболее актуальным будет прекращение искусственного накручивание этой темы и обратить внимание на действительно важные проблемы, а профильным кардиологическим, онкологическим, эндокринологическим и другим отделениям необходимо скорее возвращаться к своим полноценным функциям.

"Вывод, который является все более очевидным - ковид опасен для тех, у кого есть нелеченные, запущенные тяжелые сопутствующие болезни. Особенно, эндокринологические и сердечно-сосудистые. Поэтому лечение, уход и профилактика этих групп риска и является главным ключом преодоления тяжелых последствий в будущем", - подытоживает Евгений Дубровский.

Напомним, что по состоянию на утро 23 января в Украине зафиксировано более 4 тысяч случаев заражения коронавирусом, 163 человека умерли.