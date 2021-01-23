В Украине сократилось число госпитализаций и смертей от коронавируса: статистика на 23 января

По данным на утро субботы, 23 января, в Украине выявили 4 928 новых случаев коронавируса, что на 420 новых случаев COVID-19 меньше, чем по данным на утро пятницы, 22 января.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За прошедшие сутки, в том числе заболели 166 детей и 261 медработник.

Добавим, что за последние сутки на фоне общего уменьшения количества новых случаев также уменьшилось количество жертв от коронавируса (163 человека умерли от COVID-19 сутки ранее) и госпитализаций (1900 человек сутки ранее).

Также за минувшие сутки

Госпитализировали - 1862 человека;

Умерли - 116;

Выздоровели - 13138 человек;

Количество тестов за сутки - 40 144 (в том числе методом ПЦР - 22667, методом ИФА - 17477).

При этом, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (536), Львовской (351), Днепропетровской (342), Запорожской (339) и Харьковской (325) областях. Отметим, что из этого списка выбыла Киевская область, которая постоянно находилась в лидерах антирейтинга наравне с Киевом.

За все время пандемии в Украине

Заболели - 1187897 человек;

Выздоровели - 942 107 человек;

Смертей - 21 778;

Количество ПЦР-тестов - 6080495.

Как сообщал "Телеграф", ранее врач-пульмонолог Светлана Гук назвала простые способы восстановить дыхательную систему после COVID-19.