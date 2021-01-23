В Украине сократилось число госпитализаций и смертей от коронавируса: статистика на 23 января

По данным на утро субботы, 23 января, в Украине выявили 4 928 новых случаев коронавируса, что на 420 новых случаев COVID-19 меньше, чем по данным на утро пятницы, 22 января.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За прошедшие сутки, в том числе заболели 166 детей и 261 медработник.
Добавим, что за последние сутки на фоне общего уменьшения количества новых случаев также уменьшилось количество жертв от коронавируса (163 человека умерли от COVID-19 сутки ранее) и госпитализаций (1900 человек сутки ранее).
Госпитализировали - 1862 человека;
Умерли - 116;
Выздоровели - 13138 человек;
Количество тестов за сутки - 40 144 (в том числе методом ПЦР - 22667, методом ИФА - 17477).
При этом, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (536), Львовской (351), Днепропетровской (342), Запорожской (339) и Харьковской (325) областях. Отметим, что из этого списка выбыла Киевская область, которая постоянно находилась в лидерах антирейтинга наравне с Киевом.
Заболели - 1187897 человек;
Выздоровели - 942 107 человек;
Смертей - 21 778;
Количество ПЦР-тестов - 6080495.
Как сообщал "Телеграф", ранее врач-пульмонолог Светлана Гук назвала простые способы восстановить дыхательную систему после COVID-19.