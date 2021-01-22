Известный инфекционист рассказала, кого опасно вакцинировать от коронавируса

Известный инфекционист и внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская рассказала об опасности вакцинирования для людей с антителами коронавируса
Об этом врач заявила в эфире "Украина 24".
По мнению Голубовской, есть категория людей, которых не нужно вакцинировать от коронавируса.
"Потому что сегодня у нас очень мало данных о безопасности вакцинации, в частности для конкретного человека", – отметила Голубовская.
По ее словам, вакцинация таких людей чревата проблемами со здоровьем.
"У нас есть исторический опыт вакцинации от первой коронавирусной инфекции, начиная с лабораторных условий и заканчивая людьми. Там были серьезные проблемы. И мы знаем, коронавирусы обладают таким явлением, как антителозависимое усиление иммунного ответа. Поэтому здесь надо быть очень осторожным", – добавила инфекционист.
Как сообщалось, в Украине на утро 22 января выявили более пяти тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего за время пандемии зафиксировали более миллиона случаев.