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Суббота, 23.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Британский штамм COVID-19 может быть более смертоносным, заявил Борис Джонсон

Британский штамм COVID-19 может быть более смертоносным, заявил Борис Джонсон
Обновлено 10:03 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании в конце 2020 года, не только быстрее передается, но и, возможно, более смертелен.

Об этом пишет BBC, ссылаясь на заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на брифинге в пятницу, 22 января.

"Помимо более быстрого распространения, теперь также есть некоторые свидетельства того, что новый штамм, который впервые был обнаружен в Лондоне и на юго-востоке страны - может быть связан с более высокой степенью смертности. В значительной степени влияние этого нового штамма означает, что Национальная служба здравоохранения Англии находится под сильным давлением", - заявил Джонсон.

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Служба общественного здравоохранения Англии, Имперский колледж Лондона, Лондонская школа гигиены и тропической медицины и Эксетерский университет пытались оценить, насколько смертоносен новый тип.

Так, группа ученых пришла к выводу, что существует "реальная возможность" того, что вирус стал более смертоносным, но это далеко не так. Сэр Патрик Валланс, главный научный советник правительства, охарактеризовал данные как "еще не достоверные".

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"Я хочу подчеркнуть, что вокруг этих цифр много неопределенности, и нам нужна дополнительная работа, чтобы получить точную информацию об этом, но, очевидно, вызывает беспокойство то, что это приводит к увеличению смертности, а также к увеличению трансмиссивности (трансмиссивные болезни - заболевания человека, возбудителями которых являются паразиты, вирусы и бактерии - ред.)", - сказал Валланс.

Напомним, что 22 января стало известно о вакцинировании от коронавируса американского миллиардера Билла Гейтса. Ранее один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft заявлял, что он оптимистичен в прогнозах победы человечества над COVID-19, а также назвал возможные сроки окончания пандемии в мире.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Великобритания, Борис Джонсон, Коронавирус, Covid-19.
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