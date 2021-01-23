Британский штамм COVID-19 может быть более смертоносным, заявил Борис Джонсон

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании в конце 2020 года, не только быстрее передается, но и, возможно, более смертелен.

Об этом пишет BBC, ссылаясь на заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на брифинге в пятницу, 22 января.

"Помимо более быстрого распространения, теперь также есть некоторые свидетельства того, что новый штамм, который впервые был обнаружен в Лондоне и на юго-востоке страны - может быть связан с более высокой степенью смертности. В значительной степени влияние этого нового штамма означает, что Национальная служба здравоохранения Англии находится под сильным давлением", - заявил Джонсон.

Служба общественного здравоохранения Англии, Имперский колледж Лондона, Лондонская школа гигиены и тропической медицины и Эксетерский университет пытались оценить, насколько смертоносен новый тип.

Так, группа ученых пришла к выводу, что существует "реальная возможность" того, что вирус стал более смертоносным, но это далеко не так. Сэр Патрик Валланс, главный научный советник правительства, охарактеризовал данные как "еще не достоверные".

"Я хочу подчеркнуть, что вокруг этих цифр много неопределенности, и нам нужна дополнительная работа, чтобы получить точную информацию об этом, но, очевидно, вызывает беспокойство то, что это приводит к увеличению смертности, а также к увеличению трансмиссивности (трансмиссивные болезни - заболевания человека, возбудителями которых являются паразиты, вирусы и бактерии - ред.)", - сказал Валланс.

Напомним, что 22 января стало известно о вакцинировании от коронавируса американского миллиардера Билла Гейтса. Ранее один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft заявлял, что он оптимистичен в прогнозах победы человечества над COVID-19, а также назвал возможные сроки окончания пандемии в мире.