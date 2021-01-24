В Украине после спада увеличилось число госпитализаций больных коронавирусом: статистика на 24 января

По состоянию на утро 24 января в Украине зафиксировали 3915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом, за последние сутки в стране возросло количество госпитализаций - в больницы попали более 2 тысяч человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В частности, заболели 117 детей и 111 медработников.

Таким образом в Украине:

госпитализированы - 2079 человек;

летальных исходов - 83;

выздоровели - 5407 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 23 081 (в том числе методом ПЦР - 17600, методом ИФА - 5481).

С начала пандемии в стране:

заболело - 1191812 лица;

выздоровели - 947 514 человека;

летальных исходов - 21 861;

проведено ПЦР-тестов - 6098095.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (320), Ивано-Франковской (292), Киевской (242), г. Киев (240) и Днепропетровской (236) областях.

Стоит напомнить, что ранее в Украине 23 января фиксировали сокращение числа госпитализаций и смертей от коронавируса.