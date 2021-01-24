В Украине после спада увеличилось число госпитализаций больных коронавирусом: статистика на 24 января

По состоянию на утро 24 января в Украине зафиксировали 3915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом, за последние сутки в стране возросло количество госпитализаций - в больницы попали более 2 тысяч человек.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
В частности, заболели 117 детей и 111 медработников.
Таким образом в Украине:
С начала пандемии в стране:
За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (320), Ивано-Франковской (292), Киевской (242), г. Киев (240) и Днепропетровской (236) областях.
Стоит напомнить, что ранее в Украине 23 января фиксировали сокращение числа госпитализаций и смертей от коронавируса.