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Воскресенье, 24.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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В Украине после спада увеличилось число госпитализаций больных коронавирусом: статистика на 24 января

В Украине после спада увеличилось число госпитализаций больных коронавирусом: статистика на 24 января
08:28 Сегодня Телеграф

По состоянию на утро 24 января в Украине зафиксировали 3915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом, за последние сутки в стране возросло количество госпитализаций - в больницы попали более 2 тысяч человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В частности, заболели 117 детей и 111 медработников.

Таким образом в Украине:

  • госпитализированы - 2079 человек;
  • летальных исходов - 83;
  • выздоровели - 5407 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 23 081 (в том числе методом ПЦР - 17600, методом ИФА - 5481).

С начала пандемии в стране:

  • заболело - 1191812 лица;
  • выздоровели - 947 514 человека;
  • летальных исходов - 21 861;
  • проведено ПЦР-тестов - 6098095.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (320), Ивано-Франковской (292), Киевской (242), г. Киев (240) и Днепропетровской (236) областях.

Стоит напомнить, что ранее в Украине 23 января фиксировали сокращение числа госпитализаций и смертей от коронавируса.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19.
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