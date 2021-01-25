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Украину наводнил поддельный кофе: озвучены полезные рекомендации для покупателей

Украину наводнил поддельный кофе: озвучены полезные рекомендации для покупателей
05:48 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

В Украине около половины всего растворимого сублимированного кофе, который покупают украинцы, является поддельным.

Такое мнение в эфире "Украина 24" высказал эксперт Европейской бизнес-ассоциации Сергей Вербов. 

По его словам, в Украине чаще всего подделывают растворимый сублимированный кофе, поскольку он пользуется большим спросом. Рынок фальсификата этой продукции равняется - 40%.

"Основная рекомендация - покупать кофе в магазинах, поскольку открытые рынки и интернет заполонила поддельная пищевая продукция. Потребитель не защищен, не получает чек, поэтому рекомендация - фискальный чек и магазины. Сам я использую растворимый кофе", - советует эксперт.

В то же время технолог кофейного производства Кристина Радчук пояснила, что под видом кофе потребители часто приобретают кофейный напиток, который содержит различные добавки.

"Давайте распределим два понятия. Есть натуральный растворимый кофе, в состав которого должен входить только кофе - и ничего больше. И есть кофейные напитки. В состав таких напитков может входить 15% кофе, а все остальное - это злаковые добавки. С чем чаще всего связан фальсификат - что на сегодня в Украине вместо натурального кофе потребителю предлагают кофейный напиток, в его состав могут входить цикорий, ячмень и другие растворимые злаковые продукты. Вполне возможно, что к фальсификату, кроме кофеина, добавляют еще ароматические добавки. К сожалению, когда мы говорим о качестве и безопасности продукции - это вещи совершенно неконтролируемые", - объяснила технолог. 

С ее слов, украинский потребитель сегодня не сможет самостоятельно отличить фальсификат от натурального продукта.

"Вкусовые добавки в растворимом кофе настолько профессионально подобраны, что без определенных анализов на кофеин, золу и другие показатели потребитель не сможет отличить", - сказала эксперт.

Стоит напомнить, что ранее "Телеграф" собрал подборку из самых оригинальных и креативных чашек для чая и кофе.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Кофе, Фальсификат.
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