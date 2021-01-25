Работает ли языковой закон? Киевлянин привел показательный пример

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Обновлено 22:04 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

16 января в Украине вступил в силу закон о переходе сферы обслуживания на украинский язык

О том, как он работает на практике написал житель Киева Юрий Коваль в Фейсбук.

По его словам, он воспользовался услугами сумского перевозчика "Элит Экспресс", чтобы добраться из Сумм в Киев. Первые проблемы начались с заказом билета. 

"Общение оператора колл-центра и все услуги вплоть до СМС информирования - все на русском языке, и это несмотря на то что я говорил на украинском", - пишет он. 

Впрочем, водитель автобуса ему попался украиноязычный и дал обещание, что не будет включать российскоязычный контент 

Уже во время поездки водителя попросили какой-то фильм на плазме, однако тот предупредил, что в салоне находится человек, который против российских фильмов. Это и послужило поводом для возникновения конфликтной ситуации. 

По итогу поездки, Коваль обратился к ряду структур относительно проверки перевозчика на предмет соблюдения языкового законодательства и на предмет наличия лицензии на прокат фильмов и использования пиратского контента. 

Как сообщалось ранее, профессор киевского ВУЗа оскандалилась заявлениями об украинском языке и фашизме.

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Киев, Украинский язык, Суммы, Юрий Коваль.
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