Украинских школьников могут снова отправить на карантин: озвучены условия

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, как не подхватить коронавирус или грипп, а также назвал основные критерии для закрытия учебных заведений.
Об этом он сообщил в своем Фейсбуке.
По его словам, есть четкие прописанные правила, когда пренебрежение противоэпидемических мероприятий могут снова привести к запрету посещения школ.
Главные правила:
"Мы должны помнить, что начало февраля - это традиционный период роста количества гриппоподобных заболеваний, и в случае превышении эпидпорога в отдельных регионах по гриппу, а именно достижения и превышения уровня 483 больных 100 000 населения, посещение школ может попасть под ограничительные противоэпидемические мероприятия", - объяснил санврач.
В то же время, на сегодня, показатель заболеваемости ОРВИ составляет 331,5 на 100 000 населения, что на 31,45% меньше эпидемического порога, рассчитанного для Украины.
Как предотвратить заражение гриппом или коронавирусом:
Стоит напомнить, что ранее Министр образования Сергей Шкарлет рассказал, по какому сценарию будет происходить Внешнее независимое оценивание в Украине во время пандемии коронавируса.