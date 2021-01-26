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Украинских школьников могут снова отправить на карантин: озвучены условия

Украинских школьников могут снова отправить на карантин: озвучены условия
Обновлено 15:08 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, как не подхватить коронавирус или грипп, а также назвал основные критерии для закрытия учебных заведений.

Об этом он сообщил в своем Фейсбуке.

По его словам, есть четкие прописанные правила, когда пренебрежение противоэпидемических мероприятий могут снова привести к запрету посещения школ.

Главные правила:

  • Первое правило, связано с коронавирусной болезнью - если на самоизоляции находиться большая часть учеников или персонала учебное заведение может быть закрыто для посещения.
  • Второе правило касается - превышение эпидемического порога гриппом и гриппоподобные заболевания.

"Мы должны помнить, что начало февраля - это традиционный период роста количества гриппоподобных заболеваний, и в случае превышении эпидпорога в отдельных регионах по гриппу, а именно достижения и превышения уровня 483 больных 100 000 населения, посещение школ может попасть под ограничительные противоэпидемические мероприятия", - объяснил санврач.

В то же время, на сегодня, показатель заболеваемости ОРВИ составляет 331,5 на 100 000 населения, что на 31,45% меньше эпидемического порога, рассчитанного для Украины.

Как предотвратить заражение гриппом или коронавирусом:

  • избегайте контакта с лицами, имеющими проявления гриппозной инфекции;
  • ограничьте посещения мест большого скопления людей;
  • часто проветривайте помещение;
  • часто мойте руки с мылом;
  • не прикасайтесь глаз, носа, рта немытыми руками;
  • избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий;
  • прикрывайте нос и рот во время чихания или кашля одноразовой салфеткой, которую сразу же после использования нужно выбросить;
  • если у человека есть симптомы гриппа, то необходимо держаться от него на расстоянии не менее двух метров.

Стоит напомнить, что ранее Министр образования Сергей Шкарлет рассказал, по какому сценарию будет происходить Внешнее независимое оценивание в Украине во время пандемии коронавируса.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19.
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