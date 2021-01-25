ВНО никуда не исчезает: министр образования разъяснил нюансы поступления в украинские вузы

Министр образования Сергей Шкарлет рассказал, по какому сценарию будет происходить Внешнее независимое оценивание (ВНО), в ходе которого можно будет пройти тестирование по пяти предметам, и заверил, что "ВНО никуда не исчезает", тем самым развеяв миф про возможную отмену ВНО из-за пандемии коронавируса в Украине.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Все манипуляции на эту тему - неблагодарное дело", - отметил министр.

Когда пройдет пробное тестирование?

Пробное ВНО состоится 10 апреля. Каждый участник сможет сдать тест по одному учебному предмету, а также дополнительно загрузить тестовые тетради по любым учебным предметам из перечня и пройти тестирование дома. Потом внести 10-14 апреля свои ответы в специальный сервис, чтобы 16 апреля получить результаты пробного ВНО.

Когда пройдет регистрация?

Уже с 1 февраля начнется регистрация для участия в основной сессии внешнего независимого оценивания.

Варианты проведения ВНО могут быть следующими:

полноформатный режим;

государственная итоговая аттестация в форме ВНО;

государственная итоговая аттестация в учебных заведениях.

"Это варианты, которые могут быть приняты с учетом эпидемической ситуации в Украине. Целесообразность имплементации одного из них будет рассматриваться в марте на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций", - уточнил Шкарлет.

Цифры

По оперативным данным, на пробное внешнее независимое оценивание зарегистрировалось почти 140 000 человек. Окончательные цифры будут известны несколько позже, когда региональные центры оценивания качества образования будут обработаны все платежи.

Отметим, что слухи про отмену Внешнего независимого тестрования появились после того, как Украине осложнилась ситуация по коронавирусу. Добавим, на утро понедельника, 25 января, в Украине зафиксировали наименьшее количество новых случаев заражения COVID-19 за сутки - 2516 человек. Но радоваться рано: по прогнозам иммунологов, уже в феврале ожидаается по 400 смертей за сутки от коронавируса в Украине.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине в новом году будут выплачивать премии ученикам, которые покажут лучшие результаты во время сдачи ВНО-2021.