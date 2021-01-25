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Понедельник, 25.01.2021
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До 400 смертей в сутки: иммунологи озвучили "ковидный" прогноз на февраль

До 400 смертей в сутки: иммунологи озвучили "ковидный" прогноз на февраль
10:35 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В феврале Украину ожидает более сложный период эпидемии коронавируса. В это время количество летальных случаев может возрасти до 250-400 в сутки.

Такое мнение озвучили врачи-иммунологи, сообщили РБК-Украина.

По словам экспертов, заболеваемость может стремительно возрости после того, как люди вернутся на работу, а дети - на учебу. В то же время опасения вызывают мутации коронавируса, хотя пока что доказательств циркуляции новых штаммов на территории Украины нет.

"Мне кажется, что у нас за спиной лучший период развития эпидемии в зимнем периоде. Впереди возможное осложнение эпидемической ситуации, которое объективно от нас даже не зависит - это законы развития эпидемического процесса: распространение возбудителей и закономерный сезонный рост заболеваемости респираторными инфекциями в феврале", - сказала заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медуниверситета, эксперт ВОЗ по реагированию на эпидемические угрозы Наталья Виноград. 

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В свою очередь, заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института иммунологии и микробиологии им. Мечникова Андрей Волянский отметила, что в последние дни, несмотря на карантин, в стране начался рост ежесуточных летальных случаев. 

"Есть риск того, что количество смертей вырастет к 250-400. Это сегодняшние показатели Польши. Очень вероятно, что нас это ждет уже в ближайшие недели", - подчеркнула врач-иммунолог.

Стоит напомнить, что ранее инфекционист и доктор медицинских наук Ольга Голубовская озвучила сразу три возможных сценария по развитию пандемии коронавируса в Украине.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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