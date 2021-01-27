Скачать
Среда, 27.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Одна серия "Футболиста" нам обошлась в $1000": откровенное интервью Дмитрия Поворознюка о сенсационном YouTube-проекте
"Одна серия "Футболиста" нам обошлась в $1000": откровенное интервью Дмитрия Поворознюка о сенсационном YouTube-проекте
Итоги дня 26 января: принятие закона о референдуме и хантавирус в Украине
Итоги дня 26 января: принятие закона о референдуме и хантавирус в Украине
Людей нужно спасать: бывший переговорщик назвал единственный путь для Украины по Донбассу
Людей нужно спасать: бывший переговорщик назвал единственный путь для Украины по Донбассу
Разумков усомнился в возможности проведения референдума в ближайшее время
Разумков усомнился в возможности проведения референдума в ближайшее время

Коронавирус в Украине снова набирает обороты: статистика на 27 января

Коронавирус в Украине снова набирает обороты: статистика на 27 января
08:25 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

По состоянию на утро 27 января в Украине зафиксировали 3 776 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом, за последние дни суточное количество заболевших снова начинает расти.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в своем Фейсбуке.

Таким образом за прошедшие сутки в Украине:

  • госпитализировали - 2 430 человек;
  • летальных случаев - 145;
  • выздоровели - 14 250 человек;
  • проведено тестов за сутки - 47 120 (в том числе методом ПЦР - 27 041, методом ИФА - 20 079).

С начала пандемии в стране:

  • заболело - 1 200 883 человек;
  • выздоровели - 980 085 человек;
  • летальных исходов - 22 202;
  • проведено тестов - 6 152 298.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в город Киев (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях.

Стоит напомнить, что ранее иммунологи рассказали, что в феврале Украину ожидает более сложный период эпидемии коронавируса. В это время количество летальных случаев может возрасти до 250-400 в сутки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 725

Все по теме:

Украина, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У Путина придумали, на кого списать дворец в Геленджике
02 В Украине приняли закон о референдуме: юрист указала на важные моменты
03 Михаил Ефремов ударился в работу в колонии: стало известно, как артист проводит время за решеткой
04 Байден пригрозил Путину "решительным" ответом на угрозы - Белый дом
05 Людей нужно спасать: бывший переговорщик назвал единственный путь для Украины по Донбассу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Под Киевом трагически погиб ветеран АТО
Под Киевом трагически погиб ветеран АТО
Названо условие, при котором люди никогда не смогут победить коронавирус
Названо условие, при котором люди никогда не смогут победить коронавирус
В сеть слили фото пыточной тюрьмы &quot;Изоляция&quot; в Донецке
В сеть слили фото пыточной тюрьмы "Изоляция" в Донецке
Михаил Ефремов ударился в работу в колонии: стало известно, как артист проводит время за решеткой
Михаил Ефремов ударился в работу в колонии: стало известно, как артист проводит время за решеткой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь