Коронавирус в Украине снова набирает обороты: статистика на 27 января

По состоянию на утро 27 января в Украине зафиксировали 3 776 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом, за последние дни суточное количество заболевших снова начинает расти.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в своем Фейсбуке.
Таким образом за прошедшие сутки в Украине:
С начала пандемии в стране:
За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в город Киев (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях.
Стоит напомнить, что ранее иммунологи рассказали, что в феврале Украину ожидает более сложный период эпидемии коронавируса. В это время количество летальных случаев может возрасти до 250-400 в сутки.