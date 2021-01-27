Коронавирус в Украине снова набирает обороты: статистика на 27 января

По состоянию на утро 27 января в Украине зафиксировали 3 776 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом, за последние дни суточное количество заболевших снова начинает расти.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в своем Фейсбуке.

Таким образом за прошедшие сутки в Украине:

госпитализировали - 2 430 человек;

летальных случаев - 145;

выздоровели - 14 250 человек;

проведено тестов за сутки - 47 120 (в том числе методом ПЦР - 27 041, методом ИФА - 20 079).

С начала пандемии в стране:

заболело - 1 200 883 человек;

выздоровели - 980 085 человек;

летальных исходов - 22 202;

проведено тестов - 6 152 298.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в город Киев (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях.

Стоит напомнить, что ранее иммунологи рассказали, что в феврале Украину ожидает более сложный период эпидемии коронавируса. В это время количество летальных случаев может возрасти до 250-400 в сутки.