Какой праздник 28 января: народные приметы и запреты

В четверг, 28 января, почитается память преподобного Павла Фивейского, первого христианского монаха.

Павел Фивейский родился в Египте во времена правления Декия. Он рано стал сиротой и испытал множество бед от своего родственника, который желал получить его наследство. Когда начались гонения на христиан, Павел узнал, что родственник хочет сообщить о его вере правителю и вынужден был покинуть город. Он прожил в отшельничестве 91 год и умер в возрасте 113 лет в пещере.

В народе этот день получил еще одно название - День колдунов. Люди верили, что в этот день колдуны и колдуньи могут передавать ученикам свое искусство.

Народные приметы 28 января

Если в этот день дует сильный ветер, значит, лето будет дождливым.

На северной стороне видны тучи - мороз будет крепчать.

Звезды мерцают - жди похолодания. Тусклый звездный свет - будет оттепель.

Сильный снегопад - ночью ударят морозы.

Родившимся 28 января следует носить берилл или малахит.

Что запрещено делать 28 января

Нежелательно выходить из дома без оберега - в этот день велик риск получись сглаз и порчу.

Нельзя вступать в конфликты с недоброжелательными.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в четверг, 28 января, ожидается сильный ветер с мокрым снегом.