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"Понабирали клоунов": Нескоромный ответил на обвинения в "ликвидации" генерала СБУ

"Понабирали клоунов": Нескоромный ответил на обвинения в "ликвидации" генерала СБУ
Обновлено 08:10 Сегодня Телеграф фото: Юрий Бутусов/Facebook

Бывший первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный ответил на обвинения в свой адрес. Он подозревается в организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Ответом бывший замглавы СБУ поделился в своем Телеграм-канале.

"Изучайте матчасть, в смысле УПК, лузеры :0) Понабирали клоунов в службу", - так он прокомментировал обвинения в свой адрес.

По словам Нескоромного, ему не вручали никаких подозрений.

"Для особо одаренных: мне никто не вручил никакое подозрение, потому что подозрение вручается лично. Приглашаю клоун-труппу Баканова 2 февраля в Брюссель - только не забудьте аккредитоваться, там уже очередь", - отметил он.

Стоит напомнить, что ранее в СБУ прокомментировали задержание в Киеве полковника "Альфы" СБУ Юрия Расюка, которого подозревают в подготовке убийства бригадного генерала СБУ Андрея Наумова.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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СБУ, Андрей Наумов, Дмитрий Нескоромный.
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