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В Украине разрешили применение не до конца проверенных вакцин против коронавируса

В Украине разрешили применение не до конца проверенных вакцин против коронавируса
12:25 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В Верховной Раде приняли законопроект №4613, позволяющий использовать в Украине вакцины, которые не прошли третью стадию испытаний, в режиме экстренного использования.

Соответствующее решение приняли на заседании 28 января. 

Решение поддержали 318 народных депутатов. 

рада

Стоит отметить, что первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, аргументировал необходимость принятия этого проекта закона, тем, что все существующие вакцины не прошли так называемую третью стадию исследований и на это нужно больше времени.

По его словам, именно поэтому все страны начинают использовать эти препараты в режиме экстренного использования.

Стоит напомнить, что ранее Министерство здравоохранения Украины заподозрили в обмане с поставками китайских вакцин Sinovac от коронавируса, условием которых якобы производитель поставил посредничество компании "Лекхим".

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Верховная Рада, Украина, Вакцина.
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