ОАСК отменил новое правописание украинского языка: решение активно обсуждают в сети

Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск Юлии Пиргас и отменил постановление Кабинета Министров Украины, которое касается введения нового правописания украинского языка.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook сообщил херсонский адвокат Дмитрий Ильченко, добавив, что речь идет о постановлении №437 от 22.05.2019 года.

"Напоминаю, это то самое правописание, в котором вводят "павзу", "Атени", "проєкт" и Марта вместо Марфы", - написал он.

Ильченко отметил, что основанием иска было то, что правительство не имеет права изменять правописание, поскольку подобное просто не является его компетенцией.

"Также при рассмотрении выяснилось, что "языковая комиссия"имела существенные споры и не разрабатывала правописание именно в той редакции, в которой оно было утверждено правительством. То есть в наше правописание вносились изменения фактически на коленях", - подчеркнул адвокат.

По его словам, решение вступает в силу после его апелляционного пересмотра - если КМУ подаст апелляцию.

В сети сразу начали обсуждать новость, которую сообщил Ильченко.

Напомним, 5 июня 2019 года в Окружной административный суд Киева поступил иск, в котором истица, мама ученицы 7 класса, обжаловала новую редакцию Украинского правописания. В иске женщина просила суд признать противоправным и недействительным постановление Кабинета министров Украины "Вопрос украинского правописания".

Тогда истица руководствовалась тем, что, принимая новое правописание, "правительство действовало вне своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что затруднит его изучение и грамотное использование".

Иск от имени истицы в суд подал херсонский адвокат Дмитрий Ильченко, который защищал в суде фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, главу Херсонского облсовета Владислава Мангера.