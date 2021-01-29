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"Берегите себя ради светлой памяти сына": мать погибшего бойца ВСУ показала трогательное письмо от смертельно больной девушки

"Берегите себя ради светлой памяти сына": мать погибшего бойца ВСУ показала трогательное письмо от смертельно больной девушки
23:32 Пт, 29 Январь 2021 Телеграф фото: Нина Брановицкая/Facebook

Во время панихиды по погибшим бойцам ВСУ в Донецком аэропорту, матери Игоря Брановицкого передали письмо от онкобольной 16-летней девочки, которая благодарила женщину за сына.

Об этом мама погибшего бойца Нина Константиновна написала на своей странице в Facebook, опубликовав фото письма.

"Мама, я Вам низко кланяюсь за сына Героя, сына защитника. Я рядом с Вами мыслями. Хочется, чтобы Вы нашли в себе те резервные силы жить дальше за обоих. И знайте, в одной из киевских больниц находится 16-летняя девочка, со смертельным заболеванием, которая Вас крепко обнимает, как свою маму. Я желаю Вам силы и здоровья пройти этот путь. Мне очень важно, что я имею возможность написать Вам и поблагодарить за сына Героя. Потому что он жив, мамочка, живой в нашей памяти, в наших сердцах. Пожалуйста, берегите себя ради светлой памяти сына", - написала 16-летняя девушка, которая больна онкологией в письме, датированном 2019 годом.

Девушка призналась, что на момент написания письма, по прогнозам врачей, ей осталось жить несколько месяцев.

Кто такой Игорь Брановицкий?

В ночь с 16 на 17 января 2015 года Игорь Брановицкий в составе небольшого отряда был направлен в здание нового терминала Донецкого аэропорта. 20 января при выходе из окружения на себе вынес двух раненых.

В ночь на 21 января вместе с другими бойцами вернулся назад в терминал за оставшимися ранеными и прикрывал отход своих товарищей. В результате взрыва получил контузию и был захвачен в плен членами вооруженных формирований ДНР "Спарта" и "Сомали". На допросе Брановицкий, чтобы избавить своих товарищей от пыток и издевательств, осознавая все возможные последствия, добровольно назвался пулемётчиком, которого разыскивали сепаратисты. По свидетельствам очевидцев, 21 января Брановицкий был застрелен командиром батальона "Спарта" А. Павловым ("Моторола").

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно о пяти свидетелях убийства Моторолой пленного "киборга" Игоря Брановицкого.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Игорь Брановицкий, Нина Брановицкая.
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