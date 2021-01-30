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Коктейль из дождя и снега: актуальный прогноз погоды на субботу

Коктейль из дождя и снега: актуальный прогноз погоды на субботу
07:29 Сегодня Телеграф

На фоне снегопадов, которые оставили без электричества жителей семи областей, в субботу, 30 января, в Украине ожидается похолодание и осадки в виде снега с дождем практически повсеместно.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на большей части Украины днем температура воздуха будет колебаться от -2…+1, а ночью -4..-8. Холоднее всего будет на западной Украине. Именно здесь ожидается снег с дождем. Такая погода «зацепит» Винницу, Черкассы и Хмельницкий. Теплее всего, естественно будет на юге и востоке, где снега не предвидится, но дождь будет лить как из ведра.

Снег без дождя будет идти в Киеве, Чернигове и Сумах. Что касается температуры воздуха в столице, то днем ожидается 0..-2, а ночью - -6..-8.

Погода на 30 января

Как сообщал "Телеграф", ранее синоптики дали прогноз погоды на начало февраля.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Украина, Погода, Укргидрометцентр, Прогноз погоды.
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