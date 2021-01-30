Смерть роженицы в Ровно: известный юрист озвучила "подводные камни" самостоятельных родов

Известный юрист Анна Маляр уверена, что запрещать домашние роды, по причине которых скончалась 34-летняя женщина в Ровно, нельзя, необходимо менять законодательство. В то же время, женщина, выбирая рожать дома, должна осознавать весь спектр ответственности, который ложиться на ее плечи в таком случае.

Об этом она написала в Facebook.

"Не настаиваю на истине, потому что это, конечно, дискуссионный вопрос, но запретить роды дома - видимо, не вариант, поэтому надо искать пути нормативного урегулирования таких родов ради жизни мамы и ребенка. К примеру, можно хотя бы обязательства обязать беременную женщину сообщить врачам, что она рожает дома и то, чтобы были готовы мгновенно реагировать в случае осложнений", - предложила она.

В то же время, по словам Маляр, чтобы такое было возможно, необходимо, прежде всего, менять законодательство.

"Для того, чтобы смертельные случаи свести к минимуму, нужно менять законодательство - и драйверами здесь должны стать сами врачи, ведь без них прописать эффективные нормы закона не удастся", - уточняет юрист.

На данный момент по словам Маляр, в отдельных случаях, можно говорить об уголовной ответственности матери, которая может возникать после рождения ребенка за оставление в опасности или неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии.

"Но здесь много нюансов - женщина сама может находиться в беспомощном состоянии и тогда не стоит вопрос об ответственности, женщина может вызывать скорую, но по сельским дорогам она просто не успеет тому подобное. Это по жизни ребенка. Зато родами без присутствия специалиста с медицинским образованием, женщина подвергает смертельной опасности себя и вот здесь ситуация сложнее", - разъяснила она.

Подробнее о том, что вынуждает украинок рожать в домашних условиях, читайте в материале "Телеграфа": Смерть при родах: почему женщины предпочитают советы модных блогерш вместо родильных домов.