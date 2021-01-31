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Какой праздник 31 января: народные приметы и запреты

Какой праздник 31 января: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В воскресенье, 31 января, верующие православной церкви почитают память святителя Афанасия Великого.

Афанасий Великий жил в 4 веке. Он принадлежал к Александрийской школе патристики. Известен как один из наиболее энергичных противников арианства. К 350 году остался единственным православным неарианским епископом в восточной половине Римской империи. По клевете еретиков был обвинен в развратной жизни и убийстве, но благодаря своим речами и действиям был оправдан.

Считается одним из отцов греческой церкви.

31 января праздник афанасия великого

Ломоносом Афанасия прозвали на Руси за то, что в его день наступали сильнейшие морозы: "На Ломоноса нос легко отморозить", "Если пришел Ломонос, прячь щеки и нос".

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Народные приметы 31 января

  • Если на Афанасия Ломоноса метель закружила, то зима продлится долго.

  • Если 31 января кружит вьюга, то весна придет не скоро.

  • Оттепель в этот день предвещает плохое лето и небогатый урожай картошки.

  • Если солнце решило показаться только в полдень - жди раннюю весну.

  • Родившиеся 31 января обладают мужеством. Они заступники слабых. Носить им следует аквамарин или гранат.

Что запрещено делать 31 января

  • Употреблять алкогольные напитки.

  • Ссориться и сквернословить.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в феврале 2021 года стоит ожидать гололедицу и порывистый ветер.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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