Какой праздник 1 февраля: народные приметы и запреты

В воскресенье, 1 февраля, верующие православной церкви почитают память преподобного Макария Великого.

Святой Макарий жил в Египте. После смерти родителей заделался учеником святого Антония Великого. В 40 лет стал священником и настоятелем у монахов, живших в Скитской пустыне.

Ежедневно Макария посещало большое количество людей, который просили о помощи или совете. Чтобы хоть немного времени проводить в молитвах, Макарию пришлось вырыть пещеру под своей келией, в которой он и скрывался.

Его чудотворные мощи находятся в городе Амальфи (Италия).

Макария Великого также называют Святым Макарием Весноуказателем. Именно по погоде на Макария судят о погоде в феврале и весне.

Народные приметы 1 февраля

Морозный день - к жаркому лету.

Теплая погода на Макария - примета того, что первая половина лета будет дождливой.

Много звезд на небе - зима будет продолжительной, и потепления пока что ждать не приходится.

Безоблачная погода - к ранней и теплой весне.

Капель на Макария - примета того, что скоро наступят весенние дни.

Родившиеся 1 февраля легки душой, веселые говоруны и фантазеры. Носить им следует алмаз.

Что запрещено делать 1 февраля

Не стоит обрезать волосы - с ними уйдет и удача.

Не следует 1 февраля надевать темные вещи - можете обрести неприятности.

Нежелательно подписывать договора и контракты - выполнить их не удастся ни одной из сторон.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в феврале 2021 года стоит ожидать гололедицу и порывистый ветер.