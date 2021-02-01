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Какой праздник 1 февраля: народные приметы и запреты

Какой праздник 1 февраля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В воскресенье, 1 февраля, верующие православной церкви почитают память преподобного Макария Великого.

Святой Макарий жил в Египте. После смерти родителей заделался учеником святого Антония Великого. В 40 лет стал священником и настоятелем у монахов, живших в Скитской пустыне.

Ежедневно Макария посещало большое количество людей, который просили о помощи или совете. Чтобы хоть немного времени проводить в молитвах, Макарию пришлось вырыть пещеру под своей келией, в которой он и скрывался.

Его чудотворные мощи находятся в городе Амальфи (Италия).

день великого макария 1 февраля 2021

Макария Великого также называют Святым Макарием Весноуказателем. Именно по погоде на Макария судят о погоде в феврале и весне.

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Народные приметы 1 февраля

  • Морозный день - к жаркому лету.

  • Теплая погода на Макария - примета того, что первая половина лета будет дождливой.

  • Много звезд на небе - зима будет продолжительной, и потепления пока что ждать не приходится.

  • Безоблачная погода - к ранней и теплой весне.

  • Капель на Макария - примета того, что скоро наступят весенние дни.

  • Родившиеся 1 февраля легки душой, веселые говоруны и фантазеры. Носить им следует алмаз.

Что запрещено делать 1 февраля

  • Не стоит обрезать волосы - с ними уйдет и удача.

  • Не следует 1 февраля надевать темные вещи - можете обрести неприятности.

  • Нежелательно подписывать договора и контракты - выполнить их не удастся ни одной из сторон.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в феврале 2021 года стоит ожидать гололедицу и порывистый ветер.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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