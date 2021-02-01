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Понедельник, 01.02.2021
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Ляшко объяснил, кто первым в Украине получит вакцину от COVID-19

Ляшко объяснил, кто первым в Украине получит вакцину от COVID-19
Обновлено 14:31 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал по какому принципу формировалась дорожная карта вакцинации от COVID-19.

Об этом он рассказал в интервью ТСН

По его словам, в первую очередь прививку получат люди имеющие наиболее высокие шансы заразиться. К таковым относятся работники медицинской сферы. 

"В первый этап попали медицинские работники, поскольку их защита – это приоритет государства для того, чтобы было кому спасать жизни украинцев, которые не получили доступ к вакцинации", - сказал Ляшко. 

Следующими в очереди будут граждане пожилого возраста, ведь среди этой категории населения самый высокий процент летальных случаев. По словам Ляшко, первыми в этой группе вакцину получат люди, имеющие хронические заболевания, которые могут повлиять на течение COVID-19.

Помимо того, в приоритетной категории также находятся военнослужащие, стоящие на страже границ Украины. 

"Мы их также защищаем, поскольку это элемент национальной безопасности", - сказал он. 

Украинцам рассказали, как можно будет попасть на вакцинацию от коронавируса

Рассматривается также возможность начала двух этапов вакцинации сразу.

Как сообщалось ранее, в Кабмине показали календарный план вакцинации на 2021 год

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Вакцины, Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19.
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