Ляшко объяснил, кто первым в Украине получит вакцину от COVID-19

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал по какому принципу формировалась дорожная карта вакцинации от COVID-19.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

По его словам, в первую очередь прививку получат люди имеющие наиболее высокие шансы заразиться. К таковым относятся работники медицинской сферы.

"В первый этап попали медицинские работники, поскольку их защита – это приоритет государства для того, чтобы было кому спасать жизни украинцев, которые не получили доступ к вакцинации", - сказал Ляшко.

Следующими в очереди будут граждане пожилого возраста, ведь среди этой категории населения самый высокий процент летальных случаев. По словам Ляшко, первыми в этой группе вакцину получат люди, имеющие хронические заболевания, которые могут повлиять на течение COVID-19.

Помимо того, в приоритетной категории также находятся военнослужащие, стоящие на страже границ Украины.

"Мы их также защищаем, поскольку это элемент национальной безопасности", - сказал он.

Рассматривается также возможность начала двух этапов вакцинации сразу.

Как сообщалось ранее, в Кабмине показали календарный план вакцинации на 2021 год.