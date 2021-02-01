В Украине заговорили об ослаблении карантина: что об этом известно

Если верить статистике, количество новых больных коронавирусом ежедневно снижается. Исходя из этого, власти публично озвучили вариант ослабления карантина в ряде регионов страны

Сейчас в некоторых областях есть возможность перехода к адаптивному карантину – ослабление ограничений до уровня "желтой" или "зеленой" зоны. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает сайт президента Украины.

"На фоне снижения всех показателей подтверждается факт, что люди меньше обращаются к врачам и меньше делают ПЦР-тестов. Самостоятельно болеют дома, а обращаются к врачу и госпитализируются только в случае ухудшения состояния и тяжелой болезни" – озвучил Шмыгаль.

На этом фоне министр и предложил перейти к принятию мер по ослаблению карантина.

"Анализ показывает, что есть регионы, в которых возможно больше ослабление карантинных мероприятий - до уровня, который соответствовал желтой и зеленой зоне. Правительство планирует более детально изучить этот вопрос и принять соответствующее решение", - отметил чиновник. По его словам, сейчас данный вопрос планируют более детально изучить.

Отметим, в соседней Польше решили отменить обязательный 14-дневный карантин для людей, приезжающих в страну. Однако для въезда им все равно придется иметь при себе отрицательный тест на коронавирус.