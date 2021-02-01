Скачать
Понедельник, 01.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Протесты в России ни к чему не приведут, история с Навальным выгодна … Путину, - Игар Тышкевич
Протесты в России ни к чему не приведут, история с Навальным выгодна … Путину, - Игар Тышкевич
Заварушки в России: в чем плюсы и минусы акций против Путина для Украины
Заварушки в России: в чем плюсы и минусы акций против Путина для Украины
Посадить в машину времени: Зеленского поставили на место за заявление о Крыме
Посадить в машину времени: Зеленского поставили на место за заявление о Крыме
"Я считаю, что это ошибка": Зеленский жалеет о потере Украиной ядерного оружия
"Я считаю, что это ошибка": Зеленский жалеет о потере Украиной ядерного оружия

В Украине заговорили об ослаблении карантина: что об этом известно

В Украине заговорили об ослаблении карантина: что об этом известно
16:02 Сегодня Телеграф

Если верить статистике, количество новых больных коронавирусом ежедневно снижается. Исходя из этого, власти публично озвучили вариант ослабления карантина в ряде регионов страны

Сейчас в некоторых областях есть возможность перехода к адаптивному карантину – ослабление ограничений до уровня "желтой" или "зеленой" зоны. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает сайт президента Украины.

"На фоне снижения всех показателей подтверждается факт, что люди меньше обращаются к врачам и меньше делают ПЦР-тестов. Самостоятельно болеют дома, а обращаются к врачу и госпитализируются только в случае ухудшения состояния и тяжелой болезни" – озвучил Шмыгаль.

На этом фоне министр и предложил перейти к принятию мер по ослаблению карантина.

"Анализ показывает, что есть регионы, в которых возможно больше ослабление карантинных мероприятий - до уровня, который соответствовал желтой и зеленой зоне. Правительство планирует более детально изучить этот вопрос и принять соответствующее решение", -   отметил чиновник. По его словам, сейчас данный вопрос планируют более детально изучить.

Отметим, в соседней  Польше решили отменить обязательный 14-дневный карантин для людей, приезжающих в страну. Однако для въезда им все равно придется иметь при себе отрицательный тест на коронавирус. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 158

Все по теме:

Коронавирус, Денис Шмыгаль, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 СБУ сорвала встречу акционеров "Мотор Сичи"
02 В Берлине чучело Путина достали из бункера Гитлера и "отправили в Гаагу" (фото)
03 На Кубе слетел с моста автобус с учителями: много погибших и пострадавших (фото)
04 Красивый штрафной удар Месси помог "Барселоне" обыграть "Атлетик" (видео)
05 Играют на нервах: авиация РФ пикирует над американским флотом в Черном море
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину приедет президент Франции Макрон: названы примерные сроки визита
В Украину приедет президент Франции Макрон: названы примерные сроки визита
Самый активный вулкан Европы &quot;Этна&quot; извергается с новой силой (видео)
Самый активный вулкан Европы "Этна" извергается с новой силой (видео)
Ляшко объяснил, кто первым в Украине получит вакцину от COVID-19
Ляшко объяснил, кто первым в Украине получит вакцину от COVID-19
Шизофрения повышает риск смерти от COVID-19
Шизофрения повышает риск смерти от COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь