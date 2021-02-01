Впервые с сентября в Украине 2 тысячи случаев COVID-19 за сутки: данные 1 февраля

По состоянию на утро 1 февраля в Украине зафиксировали 2 030 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. При том, что в последний раз похожий суточный показатель заболеваемости был зарегистрирован аж 1 сентября.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
В сентябре 2020 года за сутки заболели 2 088 человек.
Так, за прошедшие сутки в Украине:
С начала пандемии в стране:
За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (297), городе Киев (160), Николаевской (152), Львовской (146) и Закарпатской (127) областях.
Стоит напомнить, что ранее главный врач львовской клиники "Биокурс" Тарас Жиравецкий дал прогноз по коронавирусу в Европе.