Впервые с сентября в Украине 2 тысячи случаев COVID-19 за сутки: данные 1 февраля

По состоянию на утро 1 февраля в Украине зафиксировали 2 030 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. При том, что в последний раз похожий суточный показатель заболеваемости был зарегистрирован аж 1 сентября.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В сентябре 2020 года за сутки заболели 2 088 человек.

Так, за прошедшие сутки в Украине:

госпитализированы - 1 103 человека;

летальных исходов - 61;

выздоровели - 5 131 человека;

проведено тестов за сутки - 12 825 (в том числе методом ПЦР - 9 873, методом ИФА - 2 952).

С начала пандемии в стране:

заболело - 1 221 485 человек;

выздоровели - 1 023 915 лица;

летальных исходов - 22 768;

проведения тестов (ПЦР) - 6 257 875.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (297), городе Киев (160), Николаевской (152), Львовской (146) и Закарпатской (127) областях.

Стоит напомнить, что ранее главный врач львовской клиники "Биокурс" Тарас Жиравецкий дал прогноз по коронавирусу в Европе.